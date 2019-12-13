В рамках этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене пройдут две спринтерские гонки.

Женский спринт начнется в 13:30 по московскому времени. Российскую команду в гонке представят пять спортсменок — Виктория Сливко имела дополнительную квоту лишь на этап в Эстерсунде. Первой в гонку убежит Екатерина Юрлова-Перхт, ей достался 12-й стартовый номер.

Во второй стартовой группе будет бежать Светлана Миронова с 31-м номером. 43-й в гонку убежит Лариса Куклина, 78-й стартовый номер достался Тамаре Ворониной. Под 100-м номером в гонку уйдет Кристина Резцова.

Мужской спринт начнется в 16:20 по московскому времени. За сборную России гонку побегут шесть биатлонистов.

В первую стартовую группу попали сразу три участника сборной России. Под 9-м номером на дистанцию уйдет Эдуард Латыпов, 15-м будет стартовать Евгений Гараничев, 20-м — Александр Логинов.

Матвею Елисееву достался номер 37, Никите Поршневу — 48. Последним в гонку уйдет Дмитрий Малышко — он значится в старт-листе под номером 87.