Стали известны стартовые номера российских биатлонисток в первой гонке на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене — женском спринте.

Старт-лист гонки появился на официальном сайте IBU.

Первой в гонку убежит Екатерина Юрлова-Перхт, ей достался 12-й стартовый номер. Во второй стартовой группе будет бежать Светлана Миронова, она получила 31-й номер.

43-й в гонку убежит Лариса Куклина, 78-й стартовый номер достался Тамаре Ворониной. Под 100-м номером в гонку уйдет Кристина Резцова.

Напомним, женский спринт в Хохфильцене стартует в 13:30 по московскому времени. Девушки пробегут дистанцию в 7,5 километров и преодолеют два огневых рубежа — из положения лежа и из положения стоя. В выходные женская сборная России сначала примет участие в эстафете, а на следующий день — в гонке преследования.