Российские биатлонисты узнали свои стартовые номера на спринтерскую гонку в рамках этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Старт-лист гонки появился на официальном сайте IBU.

В первую стартовую группу попали сразу три участника сборной России. Под 9-м номером на дистанцию уйдет Эдуард Латыпов, 15-м будет стартовать Евгений Гараничев, 20-м — Александр Логинов.

Матвею Елисееву достался номер во второй стартовой группе — он убежит под 37-м номером, Никита Поршев будет стартовать 48-м по счету. В заключительной стартовой группе место досталось Дмитрию Малышко — он стартует 87-м.

Напомним, начало мужского спринта назначено на 16:20 по московскому времени. Гонка пройдет завтра, 13 декабря.