Футбольный клуб «Краснодар» сегодня, 12 декабря, проведет матч шестого тура группового этапа Лиги Европы против испанского «Хетафе«. Игра пройдет в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».

Начало матча запланировано на 20:55 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:

На матч назначена бригада арбитров из Германии во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему на линии будут Ян Зайдель и Маркус Хеккер,четвертый арбитр встречи — Сёрен Шторкс.

Напомним, на игру с «Хетафе» футболисты «Краснодар» вылетел с восьмичасовым опозданием из-за нелетной погоды.

Сейчас «Краснодар» и «Хетафе» имеют равное количество очков — по девять, именно в этом противостоянии определится второй участник плей-офф Лиги Европы от данной группы. Ничья «Краснодар» не устраивает — испанский клуб в таком случае опередит россиян по дополнительным показателям.