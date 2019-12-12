Сборная России по хоккею проигрывает команде Швеции после первого периода в рамках домашнего этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Встреча проходит в Москве на «ЦСКА-Арене», сейчас счет в матче 2:0 в пользу шведов.

Счет в матче был открыт уже на четвертой минуте первого периода, это сделал нападающий Андре Петерссон, реализовав большинство.

На 12-й минуте вторую шайбу шведов забросил Даниэль Бродин. Российские хоккеисты дважды оставались в большинстве, однако не смогли реализовать возможность.

Во втором туре Кубка Первого канала россиянам предстоит сыграть с командой Чехии, матч пройдет 14 декабря в Москве. В воскресенье, 15 декабря, Россия сразится с Финляндией в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».