Московский ЦСКА начал встречу с «Эспаньолом» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходит в пригороде Барселоны на стадионе «Мунисипаль де ла Вия Феррия».

Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Кевином Бломом. Ассистентами арбитра на линии станут Йохан Балдер и Дэйв Госсенс. Резервный судья на матч Аллард Линдхут, также из Нидерландов.

Во втором туре группового этапа «Эспаньол» выиграл у ЦСКА в Москве со счетом 2:0.

На данный момент у ЦСКА всего два очка, а у ближайшего конкурента в таблице «Ференцвароша» — шесть, эта игра ничего не решит для подопечных Виктора Гончаренко. В рамках группового этапа московские армейцы смогли набрать по одному очку в гостевом матче с «Ференцварошем» и домашнем — с «Лудогорцем».