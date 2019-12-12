Российская фигуристка, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая высказала свое мнение по поводу времени ухода из спорта в фигурном катании.

В своем «Инстаграме» Слуцкая посвятила этой теме пост, отметив, что сейчас многие спортсменки уходят и в 20 лет, а кто-то и вовсе раньше. «Могу вам сказать только за себя: у меня был план — выйти на Олимпиаду, а потом уже смело уходить из большого спорта», — сказала Слуцкая, отметив, что работать она собиралась в околоспортивной сфере.

Фигуристка отметила, что пришло ее время — тот этап, когда жизнь нужно менять. «Из нашего спорта нужно уметь уходить вовремя и уходить красиво», — заключила Слуцкая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Слуцкая/Irina Slutskaya (@slutskayaofficial) 12 Дек 2019 в 8:26 PST

Напомним, сейчас активно обсуждается, стоит ли завершать карьеру олимпийской чемпионке Алине Загитовой.