Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Словакии на товарищеском турнире в Швейцарии. Встреча прошла в городе Фисп на площадке «Лонца-Арены».

В первом периоде две шайбы забросила сборная Словакии: отличились Михаэль Вандас и Адам Лишка. В третьем периоде сборная России смогла ответить своими двумя шайбами: на 41-й минуте словаков огорчил Семен Кошелев, спустя десять минут — Михаил Котляревский.

Овертайм не определил победителя. Исход матча был определен в серии буллитов. Первый буллит сборной России вышел неудачным — не смог отличиться Владислав Кодола. Павел Кудрявцев, Артем Галимов и Семен Кошелев были точны. В составе Словакии все игроки отправили шайбу мимо — Либор Гудачек, Петер Зузин и Марцел Гашчак не смогли реализовать буллит.