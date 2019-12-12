Российские хоккеисты продолжают уступать команде Швеции в рамках российского этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Игра проходит в Москве на «ЦСКА-Арене» в Москве, после второго периода счет в матче 3:1 в пользу шведов.

В первой периоде шведы вышли вперед благодаря шайбам Андре Петерссона и Даниэля Бродина. В самом начале второго периода третью шайбу Швеции забросил Мальте Стремвалл.

Во второй части игрового отрезка Россия все-таки отыграла одну шайбу: с передач Андрея Кузьменко и Андрея Миронова отличился Вадим Шипачев. Дважды игроки Швеции удалялись во втором периоде, но реализовать большинство россияне вновь не смогли.

Во втором туре Кубка Первого канала россиянам предстоит сыграть с командой Чехии, матч пройдет 14 декабря в Москве. В воскресенье, 15 декабря, Россия сразится с Финляндией в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».