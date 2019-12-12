Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в рамках 1/4 финала выставочного турнира в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Турнир Diriyah Tennis Cup стартовал сегодня, 12 декабря.

Теннисисты провели на корте «Дириях-Арены» всего 55 минут, Медведев справился с соперником за два сета. Счет в матче 6:3, 6:1 в пользу Медведева.

Следующим соперником Даниила Медведева станет победитель пары Люка Пуй — Давид Гоффен. Их матч состоится на турнире позднее. Во втором полуфинале сыграют итальянец Фабио Фоньини и француз Гаэль Монфис, сегодня они одержали победы в своих четвертьфиналах. С турнира уже выбыли швейцарец Стэн Вавринка и американец Джон Иснер.

Турнир завершится в субботу, 14 декабря.