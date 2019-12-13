Женская сборная России по гандболу сегодня, 13 декабря, сыграет с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу. Встреча пройдет в японском Кумамото на арене «Парк Дом Кумамото» и начнется в 11:30 по московскому времени.

Сборная России под руководством Амброса Мартина не проиграла ни одного матча на турнире. В рамках первого группового этапа россиянки обыграли Китай, Аргентину и Демократическую Республику Конго. Затем сборная России по гандболу обыграла Швецию, Японию, Испанию, Румынию и Черногорию.

В параллельном полуфинале путевку в финал чемпионата мира разыграют сборные Норвегии и Испании, их матч начнется в 14:30 по мск.

Отметим, победитель чемпионата мира по гандболу получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.