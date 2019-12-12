Стали известны обладатель и обладательница званий «Спортсмен/спортсменка года» в России по версии Министерства спорта РФ. Информацию об этом сообщает агентство ТАСС.

Торжественная церемония вручения Национальной спортивной премии за 2019 год состоялась сегодня в Москве.

Лучшим спортсменом года стал пловец Антон Чупков. В 2019 году он завоевал вторую золотую медаль чемпионата мира по плаванию, выиграв заплыв на дистанции 200 м брассом. Также Чупков установил мировой рекорд на этой дистанции.

Лучшей спортсменкой года была выбрана фехтовальщица Инна Дериглазова. В 2019 году она завоевала серебро в личном турнире по рапире на чемпионате Европы, а также вновь стала чемпионкой мира по фехтованию на рапире.