Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своем выступлении против Яна-Леннарда Штруффа на выставочном турнире Diriyah Tennis Cup, а также о судействе на матче.

Слова теннисиста цитирует пресс-служба соревнований. Медведев отметил, что чувствовал себя в поединке хорошо. «Обычно никогда не знаешь, в каком состоянии выйдешь на корт после предсезонки», — сказал теннисист.

По мнению Медведева, отсутствие линейных судей на корте — это не плохо, таким образом теннисист играл на турнире в Милане несколько лет назад. «Это еще один шаг к тому, чтобы сделать игру более честной. Ну и становится меньше поводов злиться», — заключил россиянин.

Напомним, Даниил Медведев обыграл Яна-Леннарда Штруффа за 55 минут, в полуфинале турнира в Эр-Рияде россиянин встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном.