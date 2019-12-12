Сборная России по хоккею с поражения начала выступления на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира Россия уступила Швеции со счетом 4:3.

Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

В первом периоде шайбы забрасывали только игроки сборной Швеции — отличились Андре Петерссон и Даниэль Бродин.

Во втором периоде за Швецию шайбу забросил Мальте Стрёмвалль, на что Россия ответила шайбой Вадима Шипачева.

В третьем периоде дублем отметился нападающий сборной России Кирилл Капризов, однако Швеция смогла победить благодаря четвертой шайбе авторства Даниэля Заара.

Следующий матч на турнире сборная России сыграет с командой Чехии в субботу, 14 декабря. Игра также пройдет в Москве.