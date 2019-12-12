Футбольный клуб «Краснодар» уступил испанскому «Хетафе» в шестом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в пригороде Мадрида на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счетом 3:0.

Все голы были забиты во втором тайме. На 76-й минуте отличился Леандро Кабрера, спустя две минуты «Хетафе» удвоил счет благодаря выстрелу Хорхе Молины. Третий мяч в сетку ворот «Краснодара» отправил Роберт Кенеди.

Отметим, на 88-й минуте с поля был удален Александр Мартынович.

Победа над «Краснодаром» помогла «Хетафе» сохранить второе место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы.

Таким образом, ни одна российская команда не сыграет в плей-офф еврокубков — из Лиги чемпионов вылетели «Зенит» и «Локомотив», из Лиги Европы — «Краснодар» и ЦСКА.