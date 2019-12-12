Еще один неудачный день для российского спорта — и для российского футбола в частности. «Краснодар» был последней надеждой РПЛ в Европе и в Испании ее потерял: российских клубов теперь точно не будет в евровесне. Проиграла и сборная России по хоккею, Кубок Первого канала начался неудачно.

Главные спортивные новости за 12 декабря — в традиционном дайджесте от Nevasport.

«Краснодар» уступил «Хетафе» и не сыграет в плей-офф Лиги Европы

Футбольный клуб «Краснодар» уступил испанскому «Хетафе» в шестом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Все голы были забиты во втором тайме: на 76-й минуте отличился Леандро Кабрера, спустя две минуты «Хетафе» удвоил счет благодаря выстрелу Хорхе Молины. Третий мяч в сетку ворот «Краснодара» отправил Роберт Кенеди. Победа над «Краснодаром» помогла «Хетафе» сохранить второе место в группе и выйти в плей-офф Лиги Европы — все российские клубы остались без евровесны.

Сборная России уступила команде Швеции на старте Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею с поражения начала выступления на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. В стартовом матче турнира Россия уступила Швеции со счетом 3:4. В составе сборной Швеции отличились Андре Петерссон, Даниэль Бродин, Мальте Стрёмвалль и Даниэль Зарр. За Россию дубль сделал Кирилл Капризов, также отличился Вадим Шипачев. Следующий матч на Кубке Первого канала Россия сыграет с командой Чехии.

Олимпийская сборная России обыграла Словакию на Турнире в Швейцарии

Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Словакии на товарищеском турнире в Швейцарии. Встреча прошла в городе Фисп на площадке «Лонца-Арены». Основное время матча завершилось вничью со счетом 2:2. За Словакию отличились Адам Лишка и Михаэль Вандас, за Россию — Семен Кошелев и Михаил Котляревский. Победитель был определен в серии буллитов. В составе сборной России были точны Павел Кудрявцев, Артем Галимов и Семен Кошелев, Словакия не реализовала ни одного буллита.

Медведев обыграл Штруффа и вышел в полуфинал турнира в Эр-Рияде

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа в рамках 1/4 финала выставочного турнира в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Россиянин справился с соперником за два сета. Счет в матче 6:3, 6:1 в пользу Медведева. Следующим соперником Даниила Медведева станет бельгийский теннисист Давид Гоффен.

Дериглазова и Чупков стали лучшими спортсменами года в России

В Москве прошла торжественная церемония вручения Национальной спортивной премии 2019 года от Министерства спорта РФ. Лучшим спортсменом года стал пловец Антон Чупков. В 2019 году он завоевал вторую золотую медаль чемпионата мира по плаванию. Лучшей спортсменкой года была выбрана фехтовальщица Инна Дериглазова. В 2019 году она завоевала серебро в личном турнире по рапире на чемпионате Европы, а также вновь стала чемпионкой мира по фехтованию на рапире.