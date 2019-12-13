Московский ЦСКА обыграл «Эспаньол» в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Корнелья дель Прат» в Барселоне и завершилась победой российской команды со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил Никола Влашич на 84-й минуте встречи. Голевой передачей в атаке отметился Марио Фернандес.

Эта победа стала первой для ЦСКА на групповом этапе Лиги Европы сезона-2019/20. Ранее команда Виктора Гончаренко лишь дважды сыграла вничью — в домашнем матче с «Лудогорцем» и в гостевой игре с «Ференцварошем». Набрав всего пять очков, ЦСКА не смог выйти в плей-офф Лиги Европы, лишившись шансов на выход из группы еще до последнего тура.

Отметим, на данный момент все российские клубы вылетели из еврокубков: «Зенит» и «Локомотив» вылетели из Лиги чемпионов без права перехода в Лигу Европы, «Краснодар» и ЦСКА неудачно выступили на групповом этапе ЛЕ.