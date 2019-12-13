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  • 09:39,  13 декабря 2019
Гандбол
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Гандбол, полуфинал чемпионата мира. Прямая трансляция матча Россия — Нидерланды

Гандбол, полуфинал чемпионата мира. Прямая трансляция матча Россия &#8212; Нидерланды
Сборная России по гандболу. Фото: ФГР

Женская сборная России по гандболу сегодня, 13 декабря, сыграет с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу. Встреча пройдет в японском Кумамото на арене «Парк Дом Кумамото».

Встреча начнется в 11:30 по московскому времени, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, женская сборная России под руководством Амброса Мартина не проиграла ни одного матча на текущем турнире. В рамках первого группового этапа россиянки обыграли Китай, Аргентину и Демократическую Республику Конго. Затем сборная России по гандболу обыграла Швецию, Японию, Испанию, Румынию и Черногорию.

Отметим, сборная-победитель женского чемпионата мира по гандболу получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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