Гандбол, полуфинал чемпионата мира. Прямая трансляция матча Россия — Нидерланды

Женская сборная России по гандболу сегодня, 13 декабря, сыграет с командой Нидерландов в полуфинале чемпионата мира по гандболу. Встреча пройдет в японском Кумамото на арене «Парк Дом Кумамото».

Встреча начнется в 11:30 по московскому времени, прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

Напомним, женская сборная России под руководством Амброса Мартина не проиграла ни одного матча на текущем турнире. В рамках первого группового этапа россиянки обыграли Китай, Аргентину и Демократическую Республику Конго. Затем сборная России по гандболу обыграла Швецию, Японию, Испанию, Румынию и Черногорию.