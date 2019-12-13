Российский теннисист Даниил Медведев сегодня, 13 декабря, сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном в полуфинале выставочного турнира Diriyah Tennis Cup. Соревнования проводятся в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии.

В четвертьфинале турнира Даниил Медведев оказался сильнее немецкого теннисиста Яна-Леннарда Штруффа. Матч продлился всего 55 минут и завершился в двух сетах — 6:3, 6:1 в пользу Медведева.

Бельгиец Давид Гоффен оказался сильнее, чем представитель Франции Люка Пуй.

Ориентировочно матч между Медведевым и Гоффеном начнется в 18:30 по московскому времени. Ранее эти теннисисты встречались на корте трижды: два раза побеждал Медведев, один раз — Гоффен.

В параллельном полуфинале между собой сыграют француз Гаэль Монфис и итальянец Фабио Фоньини. Их матч назначен на 17:00 по московскому времени.