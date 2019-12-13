В австрийском Хохфильцене сегодня, 13 декабря, состоится женская спринтерская гонка.

Начало спринтерской гонки у женщин назначено на 13:30 по московскому времени.

Россию в этой гонке будет представлять пять спортсменок, поскольку личная квота Виктории Сливко распространялась только на этап в Эстерсунде.

Первой в гонку убежит Екатерина Юрлова-Перхт, ей достался 12-й стартовый номер. Во второй стартовой группе будет бежать Светлана Миронова, она получила 31-й номер. 43-й в гонку убежит Лариса Куклина, 78-й стартовый номер достался Тамаре Ворониной. Под 100-м номером в гонку уйдет Кристина Резцова.

На 16:20 назначен мужской спринт в Хохфильцене.