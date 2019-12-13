Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о том, какие воспоминания у нее остались от первых тренировок в группе Этери Тутберидзе.

В интервью порталу Р-Спорт Усачева отметила, что на первой тренировке ей пришлось идти тренироваться в старшую группу, поскольку у младшей в этот день был выходной.

«Было волнительно от того, что могу упасть, еще что-то не сделать, но за счет этого накопившегося адреналина я тогда не упала ни разу», — сказала фигуристка, добавив, что хоть она и боялась, ей нравилось делать все наравне с другими.

В текущем сезоне Дарья Усачева стала бронзовым призером финала Гран-при в Турине, она уступила лишь одногруппнице Камиле Валиевой и американке Алисе Лю.