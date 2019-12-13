В матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа Бэй» дома взяла вверх над «Бостоном» со счётом 3:2.

Дублем в составе «Лайтнинг» отметился Стив Стэмкос на 33 и 56 минутах. Ещё одну шайбу забросил Брэйден Пойнт на 45 минуте. В составе «Брюинз» по шайбе забросили Патрис Бержерон и Андерс Бьорк.

Российский легионер «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи и был признан второй звездой матча. Всего за 29 игр сезона Кучеров забросил десять шайб и отдал 23 результативные передачи.

Таким образом «Тампа» наносит «Бостону» пятое поражение кряду, но несмотря на это, «мишки» по-прежнему держаться за вторую строчку Восточной конференции. «Молнии» расположились на девятой строке Востока, набрав 35 очков в 30 встречах. В следующем матче, 15 декабря Кучеров и компания дома примут «Вашингтон Кэпиталз».