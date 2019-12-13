Российский фигурист из Санкт-Петербурга Андрей Мозалев рассказал о том, как он относится к футболу и петербургскому «Зениту».

В интервью порталу «Р-Спорт» Мозалев отметил, что футбол как вид спорта он любит и достаточно часто играет сам. На активное боление у фигуриста не хватает времени.

«Некогда. Домой прихожу, уроки делаю, а там и спать надо ложиться», — сказал Мозалев, добавив, что стадион в Санкт-Петербурге он посещает очень редко. Мозалев также заявил, что отвлекаться от фигурного катания получается, когда он чем-то занимается — например, уроками.

В текущем сезоне Андрей Мозалев стал призером финала серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, фигурист выиграл серебро. На этапах юниорского Гран-при Андрей Мозалев одержал две победы.