Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева рассказала, как у нее обстоят дела с элементами ультра-си.

По словам фигуристки в интервью порталу РИА Новости, сейчас она учит тройной аксель. «Начала недели за две-три до Финала. Уже неплохо получается, надеюсь его освоить к первенству России», — сказала фигуристка, добавив, что уже тренирует элемент без удочки.

Пока фигуристка исполняет элемент с недокрутом и падает, но надеется сделать более чистый выезд. «Хочется достигнуть этой цели, потому что без этих элементов уже никак», — сказала Усачева.

Напомним, Дарья Усачева стала бронзовым призером финала серии Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. После короткой программы она шла второй, однако в итоге уступила Камиле Валиевой и Алисе Лю.