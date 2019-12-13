Российские гандболистки начали матч с Нидерландами в полуфинале ЧМ

Женская сборная России по гандболу начала матч с командой Нидерландов в рамках полуфинала чемпионата мира по гандболу среди женщин в Японии. Игра проходит на арене «Парк Дом Кумамото» в городе Кумамото.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Напомним, женская сборная России под руководством Амброса Мартина не проиграла ни одного матча на текущем турнире, одержав восемь побед подряд. В рамках первого группового этапа россиянки обыграли Китай, Аргентину и Демократическую Республику Конго, затем сборная России по гандболу обыграла Швецию, Японию, Испанию, Румынию и Черногорию.