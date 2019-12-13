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  • 11:41,  13 декабря 2019
Гандбол
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Российские гандболистки начали матч с Нидерландами в полуфинале ЧМ

Российские гандболистки начали матч с Нидерландами в полуфинале ЧМ
Сборная России по гандболу. Фото: ФГР

Женская сборная России по гандболу начала матч с командой Нидерландов в рамках полуфинала чемпионата мира по гандболу среди женщин в Японии. Игра проходит на арене «Парк Дом Кумамото» в городе Кумамото.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Напомним, женская сборная России под руководством Амброса Мартина не проиграла ни одного матча на текущем турнире, одержав восемь побед подряд. В рамках первого группового этапа россиянки обыграли Китай, Аргентину и Демократическую Республику Конго, затем сборная России по гандболу обыграла Швецию, Японию, Испанию, Румынию и Черногорию.

Отметим, сборная-победитель женского чемпионата мира по гандболу получит путевку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

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