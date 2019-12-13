Футбол в Петербурге окончательно ушел на зимний перерыв, однако любителям спорта не стоит грустить: важных событий будет еще много. В Северную столицу возвращается «Русская классика» — но и помимо нее будет много хоккея, а также и волейбола.

Главные спортивные события ближайшего уикенда — в традиционной подборке от Nevasport.

Хоккей, Евротур, Кубок Первого канала. Россия — Финляндия

Когда: воскресенье, 15 декабря, начало в 16:00

Где: «Газпром-Арена», Футбольная аллея, д.1

Футбольная «Газпром-Арена» на день снова превратится в огромный хоккейный стадион. Декабрь — время русской классики! Уже второй год подряд Россия и Финляндия сыграют на Кубке Первого канала при огромном количестве зрителей. Первый матч на турнире россияне проиграли, так что будут стремиться порадовать своих болельщиков в игре в финнами. Все билеты на матч раскупили очень быстро, сейчас в продаже остаются считанные места на центральных секторах.

Волейбол, чемпионат России. ВК «Зенит» — ВК «Енисей»

Когда: воскресенье, 15 декабря, начало в 18:30

Где: «Сибур-Арена», Футбольная аллея, д.8

Сразу после хоккея можно будет перейти дорогу и отправиться на волейбол. Сразу после «Русской классики» в воскресенье пройдет матч волейбольного «Зенита» с красноярским «Енисеем». Команда Туомаса Саммельвуо сейчас держится в середине турнирной таблицы, набрав 18 очков за девять туров. Красноярцы за это же время набрали только 11 баллов, но собираются оказать в Петербурге достойное сопротивление.

Хоккей, МХЛ. ХК СКА-1946 — МХК «Динамо» СПб

Когда: воскресенье, 15 декабря, начало в 13:00

Где: «Хоккейный город», Российский пр., д.6

Очередное петербургское дерби пройдет в эти выходные на льду «Хоккейного города». В воскресенье «СКА-1946» примет на своей площадке молодежный состав петербургского «Динамо». На данный момент армейцы возглавляют таблицу регулярного чемпионата МХЛ, «динамовцы» всего лишь на шестой строчке, однако в прошлом туре именно «Динамо» праздновало победу в дерби со счетом 4:3. Одно известно точно — матч будет очень интересным.

Хоккей, ВХЛ. ХК СКА-НЕВА — ХК ЮГРА

Когда: суббота, 14 декабря, начало в 17:00

Где: «Хоккейный город», Российский пр., д.6

Для любителей взрослого хоккея придется по вкусу поход на СКА-Нева, который в эти выходные принимает «Югру» из Ханты-Мансийска. Армейцы пока идут на четвертом месте в турнирной таблице, после двух побед команда уступила ангарскому «Ермаку» дома. Перед болельщиками необходимо реабилитироваться, так что петербуржцы наверняка дадут бой «Югре» и будут изо всех сил сражаться за три очка.

Волейбол, Суперлига Париматч. ВК «Ленинградка» — ВК «Заречье Одинцово»

Когда: воскресенье, 15 декабря, начало в 17:00

Где: Академия волейбола Платонова, Вязовая улица, д.13

Волейболом петербургских любителей спорта в эти выходные порадуют и женщины. ВК «Ленинградка» сыграет с «Заречье-Одинцово». Сезон складывается для «Ленинградки» довольно печально — команда занимает третье место с конца, однако волейболистки «Заречья» набрали всего лишь на 4 очка больше. Вход на матч свободный.