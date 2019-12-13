Московский ЦСКА показал один из худших результатов российских команд в Лиге Европы, набрав за групповую стадию пять очков. Первым антирекордсменом считается московский «Спартак»: в сезоне 2018/19 «Спартак» показал аналогичные цифры по итогам группового противостояния.

В сезоне 2018/19 по итогам жеребьёвки «Спартак» попал в одну группу с «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс», и такая компания на первый взгляд выглядит серьёзней той, что досталась армейцам: «Эспаньол», «Ференцварош», «Лудогорец». Но как ни крути итог один: три поражения, одна победа, две ничьи, что у «Спартака», что у ЦСКА.

«Краснодар» на групповой стадии выступил лучшее ЦСКА, но тоже не смог вырваться в плей-офф стадию, заняв третье место, уступив первые два «Хетафе» и «Базелю».

Накануне в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы московский ЦСКА на выезде выиграл «Эспаньол» со счётом 0:1, но это не помогло команде Виктора Гончаренко подняться выше четвёртого места в группе. «Краснодар» в гостях у «Хетафе» оступился со счётом 0:3 и также не смог обеспечить себе еврокубковую весну.