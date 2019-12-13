Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о том, кто из ее коллег по группе Этери Тутберидзе восхищает ее больше всего.

В интервью агентству РИА Новости Усачева рассказала, что еще до перехода в группу Этери Тутберидзе она восхищалась Алиной Загитовой. «Поражает ее трудолюбие, упорство, она не останавливается, а идет и работает», — сказала фигуристка, отметив, что таким же упорством обладают и другие фигуристки группы — Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная.

Усачева отметила, что в группе Тутберидзе заведено так, что если не откатал программу чисто, то ее нужно катать до тех пор, пока не будет ошибок. «И как бы ни было тяжело, Алина всегда уходила с тренировки только после идеального проката», — сказала фигуристка, отметив, что ее поражает уверенность и мотивация Загитовой.

Напомним, Дарья Усачева стала бронзовым призером на финале серии Гран-при среди юниоров, уступив Камиле Валиевой и Алисе Лю.