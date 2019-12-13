Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над Яном-Леннардом Штруффом (6:3, 6:1), в стартовом матче выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, который проходит в Эр-Рияде.

Пятая ракетка мира заявил, что очень рад своей победе над немцем, которого считает одним из лучших теннисистов. Медведеву нравится состояние площадок на турнире, несмотря на то, что погода преподносит сюрпризы. Также теннисист отметил высокий уровень организационного процесса соревнований.

«Это был прекрасный матч. Я очень рад победе над Яном, потому что он один из сильнейших игроков. На корте было ветрено, так что нам обоим пришлось непросто. Но мне очень нравится покрытие кортов! Вообще, здесь всё просто великолепно, организация очень хорошая», — приводит слова Медведева Diriyah Tennis Cup.

В следующем поединке Медведев встретится с бельгийцем Давидом Гоффеном. Ранее соперники трижды встречались между собой: дважды победа доставалась российскому теннисисту.

Противостояние Медведева и Гоффена состоится сегодня, 13 декабря.