Петербургский «Зенит» встретится сегодня, 13 декабря, с мюнхенской «Баварией» в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, которая пройдет на арене «Ауди Дом», начнется в 22:30 по московскому времени. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

В данный момент команда Джоана Плазы располагается на последнем, 18-м месте в турнирной таблице Евролиги, выиграв только три встречи и потерпев поражения в девяти матчах. Побеждали петербуржцы французский АСВЕЛ, литовский «Жальгирис» и греческий «Олимпиакос». «Бавария» также обыграла «Олимпиакос», а также одержала победы над мадридским «Реалом», АСВЕЛом и клубом «Олимпия Милан».

Команда из Германии занимает 16-ю строчку в таблице, одержав четыре победы и потерпев восемь поражений. Между собой эти команды еще не играли.