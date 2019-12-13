В австрийском Хохфильцене сегодня, 13 декабря, состоится мужской спринт в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону.

Начало гонки назначено на 16:20 по московскому времени. Прямая трансляция гонки будет здесь:

В первую стартовую группу попали сразу три участника сборной России. Под 9-м номером на дистанцию уйдет Эдуард Латыпов, 15-м будет стартовать Евгений Гараничев, 20-м — Александр Логинов.

Матвею Елисееву достался номер 37, Никите Поршневу — 48. Последним в гонку уйдет Дмитрий Малышко — он значится в старт-листе под номером 87. Во второй части гонки будет стартовать и семикратный обладатель Большого хрустального глобуса Мартен Фуркад, он заявился под номером 78.

Завтра, 14 декабря, мужчины побегут гонку преследования, а 15 декабря в Хохфильцене состоится мужская эстафета.