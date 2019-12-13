Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился информацией о трансферных планах «аристократов» на время зимнего трансферного окна.

По словам тренера «синих», клуб станет приобретать новых игроков только в случае крайней необходимости, которой в данный момент нет. Лэмпард сказал, что ему нравится нынешний состав команды, и он доволен той атмосферой, которая царит в стане лондонцев.

«Мы не будем стремиться приобретать игроков в январе только ради покупки. Если мы почувствуем необходимость в усилении и найдём подходящего клубу игрока, то обсудим этот вопрос с руководством и примем правильное решение», — цитирует Лэмпарда официальный сайт команды.

Фрэнк Лэмпард — экс-игрок «Челси». Является трёхкратным победителем АПЛ в составе лондонского клуба. Вместе с командой Лэмпард четыре раза становился обладателем Кубка Англии, а в сезоне 2011/12 поднял над головой кубок Лиги чемпионов. После завершения карьеры игрока стал пробовать себя на тренерском поприще. С 4 июля 2019 года возглавляет «Челси», в котором 13 лет выступал в качестве игрока.