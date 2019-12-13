Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка своего бывшего соперника Конора Макгрегора с Дональдом Серроне.

Слова бойца цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«В последних 10 боях Серроне проиграл, по-моему, в семи. И тот тоже… скажем так, вторая лига. Вообще неинтересен», — сказал Хабиб, отметив, что его удивляет, как все прочат Макгрегора ему в соперники после боя с Фергюсоном.

По мнению Хабиба, сначала Макгрегору нужно будет согнать вес до 70 килограммов, а затем выдать победную серию из десяти боев — только тогда россиянин задумается о реванше. «Пока пусть выигрывает у второсортных бойцов», — заключил Нурмагомедов.

Напомним, Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову в октябре 2018 года и после этого не выходил в октагон.