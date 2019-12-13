Российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможность проведения боя с американским боксером Флойдом Мэйвэзером.

Слова Нурмагомедова приводит портал «Спорт-Экспресс». Боец заявил, что подписал контракт на бой с Тони Фергюсоном в апреле, и для начала нужно пройти это испытание с серьезным соперником. «Ни о боксе, ни о Мейвезере я пока не думаю», — сказал Хабиб Нурмагомедов.

По словам Нурмагомедова, Флойд Мэйвезер является лучшим в своем деле, поскольку занимается этим всю жизнь. «Именно в боксе с ним будет тяжело. Я сфокусирован на поединке с Тони Фергюсоном», — заключил Хабиб.

Напомним, в сети ранее появлялся постер поединка Хабиба Нурмагомедова против Флойда Мэйвезера, однако никакой информации про бой не было.