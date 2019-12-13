Российская фигуристка, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выложила на своем ютуб-канале «инТУКТИКация» промо-ролик к чемпионату России по фигурному катанию в Красноярске.

Спортсменка смонтировала превью к турниру под звуковую дорожку из трейлера фильма «Чудо-женщины 1984», который выйдет на экраны только в следующем году.

В ролике были использованы фрагменты выступлений самой Елизаветы Туктамышевой, а также ее конкуренток на турнире — Алины Загитовой, Евгении Медведевой, Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алены Косторной и других спортсменок.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря 2019 года. Женщины выступят с короткой программой в пятницу, 27 декабря, а на следующий день, 28 декабря, уже представят произвольные программы.

Действующей чемпионкой России по фигурному катанию является Анна Щербакова.