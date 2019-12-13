Пресс-центр футбольного клуба «Краснодар» на своей официальной странице в instagram подвёл итог поражения против «Хетафе» и вылет команды из Лиги Европы.

«Не получилось. Говорим спасибо всем, кто поддерживал нас. А еврокубкам говорим: До встречи!»,- говорится в сообщении.

Накануне «Краснодар» в рамках шестого тура Лиги Европы потерпел поражение против «Хетафе» со счётом 3:0, потеряв шансы на попадание в плей-офф стадию турнира. На групповой стадии «быки» выиграли три матча из шести, закончив выступление на третьем месте группы C, уступив первые строчки «Хетафе» и «Базелю».

Напомним, ни один из российских футбольных клубов не сумел обеспечить себе выступление весной в еврокубках: «Зенит» и «Локомотив» не смогли пройти дальше групповой стадии Лиги Чемпионов, «Краснодар» и ЦСКА остались за бортом Лиги Европы.