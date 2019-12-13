Президент UFC Дана Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам, прошедший в Москве.

В своем «Инстаграме» Уайт выложил видеоролик с участием чемпиона по прозвищу «Пельмень» Василия Камоцкого.

«Здесь он проиграл в первый раз. Думаю насчет того, чтобы транслировалось подобные бои на платформе UFC Fight Pass», — написал глава UFC, спросив у подписчиков, как они к этому относятся.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana White (@danawhite) 12 Дек 2019 в 6:53 PST

Напомним, ранее фермер из Сибири Василий Камоцкий побеждал в нескольких соревнованиях по пощечинам, в частности, в Красноярске.

На турнире «Каменные лица» его соперником был Кирилл Терешин по прозвищу «Руки-Базуки», Камоцкий одержал победу нокаутом в первом раунде.