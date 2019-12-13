Президент UFC Дана Уайт обратил внимание на российский турнир по пощечинам, прошедший в Москве.
В своем «Инстаграме» Уайт выложил видеоролик с участием чемпиона по прозвищу «Пельмень» Василия Камоцкого.
«Здесь он проиграл в первый раз. Думаю насчет того, чтобы транслировалось подобные бои на платформе UFC Fight Pass», — написал глава UFC, спросив у подписчиков, как они к этому относятся.
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Напомним, ранее фермер из Сибири Василий Камоцкий побеждал в нескольких соревнованиях по пощечинам, в частности, в Красноярске.
На турнире «Каменные лица» его соперником был Кирилл Терешин по прозвищу «Руки-Базуки», Камоцкий одержал победу нокаутом в первом раунде.
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