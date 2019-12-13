Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков прокомментировал нынешнее состояние женской сборной России по биатлону. По словам Чепикова, в этом сезоне у наших спортсменок имеются большие шансы попасть на пьедестал.

Чепиков отметил прогресс спортсменок в сравнении с прошлым сезоном, добавив, что состав стал более конкурентоспособным. Двукратный олимпийский чемпион сказал, что как только спортсменки начнут себя чувствовать уверенно на психологическом уровне, тогда и победы будут не за горами.

«Мне кажется, вся женская команда добилась прогресса. Раньше только Екатерина Юрлова боролась за топ-10. Сейчас на это способны и Куклина, и Светлана Миронова. Нужно время, чтобы они почувствовали себя более уверенно психологически, и на КМ у них тоже будут подиумы», — приводят слова Чепикова «Известия».

Напомним, второй этап Кубка мира по биатлону стартует 13 декабря в австрийском Хохфильцене женской спринтерской гонкой на 7.5 км. Начало запланировано на 13:30 по московскому времени.