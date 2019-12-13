Женская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебряные медали командного спринта в рамках этапа Кубка мира в Нагано.

Сборная России в составе: Ольги Фаткулиной, Ангелины Голиковой, Дарьи Качановой и Ирины Кузнецовой финишировали вторыми по итогам гонки, показав итоговое время — 1.29,113. Победителями забега стали представительницы сборной Нидерландов (1.28,056). Хозяйки соревнований — японки завершили гонку на третьей позиции.

В индивидуальном женском забеге на 500 метров Ангелина Голикова завоевала серебро Кубка мира, уступив японке Нао Кодайре 0,01 секунды. Третей финишировала австрийка Ванеса Херцог (+0,15). Дарья Качанова пересекла финишную черту четвёртой, Ольга Фаткулина — пятой.

В медальном зачёте сборная России находится на третьем месте, имея в своём активе одну золотую, две серебряных и одну бронзовую медали.

Кубок мира проходит в Нагано (Япония) с 13 по 15 декабря.