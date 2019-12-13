Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на третий этап Кубка мира в швейцарском Давосе. Гонки пройдут 14 и 15 декабря.

В своем «Инстаграме» составы на все гонки сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В мужской спринтерской гонке примут участие Александр Большунов, Глеб Ретивых, Андрей Краснов, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Андрей Собакарев. В женской спринтерской гонке побегут Наталья Непряева, Нина Дуботолкина, Христина Мацокина, Ольга Кучерук, Екатерина Смирнова, Анна Грухвина, Ольга Царева.

В мужской дистанционной гонке примут участие Большунов и Устюгов, также к ним присоединятся Артем Мальцев, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин, Илья Порошкин. Дистанционную гонку у женщин пробегут Непряева, Царева, Смирнова и Дуботолкина, также в забеге примут участие Алиса Жамбалова, Лидия Дуркина, Яна Кирпиченко.