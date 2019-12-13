Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова высказала мнение по поводу причастности государства в применении спортсменами запрещённых препаратов. Гамова не верит в то, что государство как-то поддерживало спортсменов в употреблении допинга. Спортсменка добавила, что не надо ждать каких-либо действий от президента России по поводу допингового скандала, потому что это дело спортивного масштаба, а не государственного.

«Не считаю, что государство как-то поддерживало или организовывало системный приём допинга российскими спортсменами. Когда вся эта ситуация только начинала развиваться, я была ещё действующей спортсменкой. И некоторые фамилии, в том числе Родченкова, услышала в первый раз из прессы», — приводит слова Гамовой «Новый век».

Гамова считает, применение допинга — личное дело каждого спортсмена. Никто из ложечки не заставляет его принимать что-либо, и если спортсмен решается на этот шаг, то это его собственный выбор.

«Но такого не бывает, чтобы доктор тебе давал что-то, а ты ел. Дисквалификация за допинг касается не только спортсмена, но и причастных к инциденту врачей. Поэтому повторюсь, если люди употребляют допинг, то, на мой взгляд, это осознанный шаг», — сказала Гамова.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА выдвинул санкции в отношении России за использование спортсменами допинга и фальсификацию результатов Московской антидопинговой лаборатории.