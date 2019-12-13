Чешская теннисистка, седьмая ракетка мира Петра Квитова станет одной из участниц теннисного турнира WTA в Санкт-Петербурге — St. Petersburg Ladies Trophy.

Информацию об этом сообщает пресс-служба турнира. Соревнования пройдут с 8 по 16 февраля. Уже известно, что в соревновании примут участие голландка Кики Бертенс, хорватка Донна Векич, а также представительницы России Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Всего турнирная сетка рассчитана на 28 участниц в одиночном разряде.

В 2018 году Петра Квитова становилась победительницей турнира. В финале она одолела француженку Кристину Младенович в двух сетах.

С 2016 года турнир St. Petersburg Ladies Trophy относится с премьер-серии WTA, призовой фонд соревнований составляет 823 тысячи долларов.