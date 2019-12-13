Женская сборная России по гандболу проиграла команде Нидерландов в полуфинале чемпионата мира в Японии. Встреча прошла на арене «Парк Дом Кумамото» и завершилась со счетом 33:32 в пользу представительниц Голландии.

Наибольшую результативность в матче продемонстрировала Анна Вяхирева, она забросила в воротка соперниц 11 мячей.

Отметим, россиянки впервые проиграли на турнире, до полуфинала сборная России побеждала восемь раз подряд. Подопечные Амброса Мартина обыграли на турнире сборные Китая, Аргентины, ДР Конго, Японии, Швеции, Румынии, Черногории и Испании.

Соперник Нидерландов по финалу чемпионата мира определится в другом полуфинале: сегодня, 13 декабря, сыграют между собой сборные Норвегии и Испании. Победитель турнира получит путевку на Олимпиаду в Токио 2020 года.