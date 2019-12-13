Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер получил отстранение от футбольной деятельности на 3 месяца за жесткую критику в адрес главы департамента судейства РФС Александра Егорова.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». Решение принял комитет по этике РФС, куда поступила письмо от генерального секретаря организации Александра Алаева. Интервью Евгения Гинера вызвало в общественный резонанс.

«Комитет принял принципиальное решение: во-первых, запретить Гинеру осуществление любой деятельности, связанной с футболом на 3 месяца, на 1 год — условно», — сообщил глава комитета по этике Семен Андреев. Помимо дисквалификации Евгений Гинер получил штраф размером в 1 миллион рублей. Сообщается, что президент ЦСКА был на заседании комитета, однако покинул его, не дождавшись оглашения решения.

Напомним, ранее Евгений Гинер назвал Александра Егорова негодяем в интервью, а также потребовал его отставки в грубой форме.