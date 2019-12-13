Мужская сборная России по хоккею сегодня, 14 декабря, сыграет с командой Чехии в рамках второго тура Кубка Первого Канала — домашнего этапа Евротура.

Игра пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене» и начнется в 15:00 по московскому времени.

В ноябре на Кубке Карьяла Чехия обыграла сборную России со счетом 3:0.

В первом туре Кубка Первого канала Россия проиграла команде Швеции. Матч также прошел в Москве и завершился со счетом 4:3. В составе команды Алексея Кудашова дубль сделал Кирилл Капризов, ее одну шайбу забросил Вадим Шипачев, но этого не хватило, чтобы перевести игру в овертайм.

Чехия провела первую игру российского этапа Евротура дома в Пльзени, обыграв команду Финляндии со счетом 4:3 в овертайме.