В Красноярске сегодня, 13 декабря, прошла презентация медалей чемпионата России по фигурному катанию. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта Красноярского края.

Сообщается, что разработкой дизайна и созданием наград занялась компания «Красцветмет». Основное покрытие золотых и бронзовых медалей – это тонкий слой золота 585 пробы. Для серебряных наград из комплекта использовался родий. Также во время создания медалей применялись фигурная вырубка, а также техника нанесения холодной эмали.

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию сезона 2020 года в Красноярске пройдет с 24 по 29 декабря. За награды высшей пробы в четырех видах поборются лучшие фигуристы страны. 27 декабря разыграют медали танцевальные пары и мужчины, 28 декабря — спортивные пары и женщины.