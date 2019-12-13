Голкипер сборной России по хоккею Илья Сорокин прокомментировал поражение команды от сборной Швеции (3:4) в первом матче Кубка Первого канала.

Сорокин сказал, что несмотря на небольшое количество опасных моментов, шведам удалось грамотно ими воспользоваться. Также Сорокин отметил грамотную игру голкипера соперников.

«Хорошо сыграл вратарь соперника. Поздравляю его. Он молодец. У Швеции хорошая команда, которая реализует свои шансы. Их было не так много, но они всё забили», — приводит слова Сорокина пресс-служба ЦСКА.

Сорокин считает, что сборная России играла хорошо, если не брать в расчёт первый период.

«Что случилось в первом периоде? Трудно сказать. Хорошо, что потом собрались. Во втором периоде начали играть уже в другой хоккей. Если убрать первый отрезок, и играть так, как мы это делали сначала второго и третьего периода, всё было бы хорошо», — сказал Сорокин.

Напомним, в рамках стартового матча Кубка Первого канала сборная России проиграла сборной Швеции со счётом 3:4. Следующий матч команда Алексея Кудашова сыграет против сборной Чехии в субботу, 14 декабря.