Российский спортивный журналист Василий Уткин дал свой комментарий по поводу отстранения президента ЦСКА Евгения Гинера от спортивной деятельности на три месяца.

По словам блогера — это больше похоже на последнее предупреждение, чем на наказание.

«Три месяца реальной дисквалификации Гинера — до возобновления чемпионата фактически. Так что это жесткая, но больше угроза. Последнее предупреждение», — написал Уткин в своём «Телеграмм» канале.

Напомним, после матча 19 тура РПЛ «Краснодар»-ЦСКА, президент армейцев Евгений Гинер жёстко раскритиковал работу бригады арбитров, а также главу департамента судейства Александра Егорова. На заседании комиссии Российского футбольного Союза по этике, которая состоялась 13 декабря, Гинер получил наказание в виде трёх месяцев дисквалификации от спортивной деятельности и на год условно.