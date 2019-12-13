Российская фигуристка Анастасия Губанова выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию.

По сумме за две программы фигуристка набрала 214,03 балла. Она лидировала после короткой программы, выиграть получилось и произвольную программу, которую Губанова откатала без падений.

Второй на турнире стала Станислава Константинова. Она с падением на тройной лутце откатала произвольную программу и набрала 197,59 балла. Фигуристке удалось выполнить все остальные элементы лучше, чем на этапах серии Гран-при в текущем сезоне.

На несколько сотых балла от второго места отстала Анастасия Гулякова. Она набрала 197,40 балла за два проката и завоевала бронзовую награду турнира.

Четвертое место заняла Серафима Саханович, выступавшая в текущем сезоне на этапе серии Гран-при. Фигуристка набрала за две программы 192,24 балла, прокат произвольной программы прошел не без помарок.