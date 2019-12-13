Государственная дума Российской Федерации в первом чтении приняла законопроект о продаже пива на футбольных стадионах. Информацию об этом сообщает портал Р-Спорт.

Авторами законопроекта стали депутаты Госдумы от партии ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев. По мнению депутатов, такая поправка в законодательство увеличит посещаемость матчей, а также привлечь дополнительное финансирование, которое пойдет на развитие детско-юношеского спорта.

Также сообщается, что разрешение касается только продажа и употребление пива в подтрибунном помещении. Выходить в чашу стадиона с напитком будет запрещено. «На стадионе вы можете в перерыве футбольного матча купить себе одну-две кружки пива, выпить и возвращаться смотреть футбол», — рассказал Лебедев.

Запрет на рекламу, продажу и употребление пива на стадионах действует в России с 2005 года.